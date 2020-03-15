Распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса

Source: President of Russia – Kremlin

Текст распоряжения:

1. Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.

3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.

4. Возложить обеспечение деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, на Правительство Российской Федерации и Управление Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV:

Собянин С.С. – Мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)

Белоусов А.Р. – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Булавин В.И. – руководитель ФТС России

Голикова Т.А. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Горовой А.В. – первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации

Гурович А.М. – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Данкверт С.А. – руководитель Россельхознадзора

Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации

Иванов Т.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации

Кулишов В. Г. – первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Левитин И.Е. – помощник Президента Российской Федерации

Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Моргулов И.В. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации

Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации

Попова А.Ю. – руководитель Роспотребнадзора

Скворцова В.И. – руководитель ФМБА России

Смирнов А.Ю. – начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям

Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Ярин А.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

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