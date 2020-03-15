Распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса

Source: President of Russia – Kremlin
Текст распоряжения:
1. Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.
3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2Q19-NCOV, принять участие в деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.
4. Возложить обеспечение деятельности рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, на Правительство Российской Федерации и Управление Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV:
Собянин С.С. – Мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)
Белоусов А.Р. – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Булавин В.И. – руководитель ФТС России
Голикова Т.А. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Горовой А.В. – первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Гурович А.М. – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Данкверт С.А. – руководитель Россельхознадзора
Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации
Иванов Т.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации
Кулишов В. Г. – первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Левитин И.Е. – помощник Президента Российской Федерации
Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Моргулов И.В. – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации
Попова А.Ю. – руководитель Роспотребнадзора
Скворцова В.И. – руководитель ФМБА России
Смирнов А.Ю. – начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям
Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом
Ярин А.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.