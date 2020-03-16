А. Михайлов посетил сельскохозяйственное предприятие и провел прием граждан в Курской области

Source: Russia – Council of the Federation

Исполнение поручений по всем поднятым на приеме вопросам взято сенатором на контроль

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в рамках поездки в регион посетил производственные объекты одного из сельхозпредприятий, встретился с его руководством и работниками.

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Сенатор ознакомился с деятельностью молочного комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота «Троицкий», расположенного в Железногорском районе. Парламентарий отметил, что инвестиционный проект стоимостью 3,5 млрд руб. по строительству комплекса реализован в июне прошлого года. На предприятии достигнуты высокие показатели надоев.

«Это современное сельскохозяйственное производство с полностью автоматизированными процессами. Кормовая база формируется местным растениеводческим подразделением компании», — сказал Александр Михайлов.

В ходе работы в регионе сенатор также провел личный прием граждан. По всем поднятым заявителями вопросам парламентарий дал поручения соответствующим структурам, их исполнение взято на контроль.

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