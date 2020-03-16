В. Лакунин: В Ростовской области проводится большая работа для улучшения качества жизни и облика городов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в отчетной конференции министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в отчетной конференции министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ведомство представило итоги работы жилищно-коммунальной сферы за пять лет, данные по реализации нацпроектов за 2019 г., а также задачи до конца 2024 г.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, с 2015 по 2019 гг. в регионе отремонтированы более 4 тыс. многоквартирных домов, что позволило улучшить условия проживания более чем 339 тыс. жителей региона.

Владимир Лакунин принял участие в отчетной конференции министерства жилищно-коммунального хозяйства региона

«Из отчета министерства ЖКХ Ростовской области видно, что проводится огромная работа, прилагаются большие усилия для улучшения качества жизни людей и облика донских городов, меняются к лучшему настроения жителей региона», — отметил Владимир Лакунин.

Общий объем бюджетной поддержки для реализации программы составил два миллиарда рублей

Однако, по мнению сенатора, на этом нельзя останавливаться, необходимо продолжать работу в ускоренном темпе. «Остается ряд проблемных вопросов, которые требуют незамедлительного вмешательства властей. Уверен, что при непосредственном участии дончан мы сможем в скором времени большую часть из них решить».

Парламентарий сообщил, что в 2019 г. на территории Ростовской области благоустроено 189 общественных пространств, 54 из них обустроены за счет федеральных и областных средств. «Общий объем бюджетной поддержки для реализации программы составил два миллиарда рублей».

Владимир Лакунин принял участие в отчетной конференции министерства жилищно-коммунального хозяйства региона

Владимир Лакунин напомнил, что в прошлом году несколько региональных проектов стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству и смогли привлечь в регион на эти цели в общей сложности более 125 млн руб.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, нужно широко привлечь граждан к контролю в сфере ЖКХ и сформировать народный рейтинг управляющих компаний.

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