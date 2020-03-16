Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации выступила на расширенном заседании Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт», приуроченном к шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт». Глава СФ выступила на расширенном заседании Ученого совета и Дирекции НИЦ, приуроченном к шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Эта историческая дата значит и всегда будет значить очень многое для России, для каждого её гражданина», — сказала Валентина Матвиенко.

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«Нашу страну всегда отличало то, что, ставя перед собой даже самые амбициозные задачи, мы добиваемся успеха. Первый человек в космосе, первая атомная электростанция, первый токамак, который был создан в вашем Институте. Думаю, Крымский мост также вписывается в этот ряд как пример большой мечты, ставшей реальностью благодаря единому порыву дружной команды талантливых инженеров, рабочих-строителей, за которых «болела» вся страна».

Институт развивает связи, помогает, делится опытом с крымскими и севастопольскими научными центрами и вузами. Нужно, безусловно, эту работу продолжать, выводить крымскую науку на новый уровень, отметила Валентина Матвиенко.

Курчатовский институт всегда был на передовой линии научного развития

«Курчатовский институт всегда был, что называется, на передовой линии научного развития. С момента создания здесь работают над технологиями даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, которые не только определяют развитие науки и экономики, но и во многом гарантируют технологическую безопасность страны».

Сегодня спектр направлений работы центра включает и физику элементарных частиц, и биотехнологии, и создание новых материалов, и суперсовременные медицинские исследования, и ядерные технологии, и исследования в области искусственного интеллекта, сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила уверенность, что междисциплинарный подход, который продвигает руководство Курчатовского центра во главе с Михаилом Ковальчуком, в условиях сегодняшнего бурного меняющегося мира, — самый главный ключ к успеху.

«Под крылом НИЦ сегодня объединены семь крупнейших институтов, работает около 14 тысяч человек. Ресурсы колоссальные. А учитывая, что НИЦ располагает сразу несколькими передовыми ускорительными комплексами, исследовательскими реакторами и установками класса «мегасайнс», можно с уверенностью говорить об уникальности центра и в мировом масштабе», — подчеркнула глава верхней палаты.

Эти возможности, считает она, можно и нужно использовать для обеспечения прорывного развития страны. «Курчатовский институт является активным участником национального проекта «Наука», но не сомневаюсь, что результаты вашей работы окажутся полезны и при реализации других национальных проектов».

Расширенное заседание Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт»

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Валентина Матвиенко

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Расширенное заседание Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт»

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Расширенное заседание Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт»

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Расширенное заседание Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт»

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Расширенное заседание Ученого совета и Дирекции НИЦ «Курчатовский институт»

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Внимание государства к науке растёт, отметила Валентина Матвиенко. «Согласно предложенным поправкам к Конституции, за Правительством России закрепляется обязанность обеспечивать государственную поддержку научно-технологического развития и сохранение научного потенциала Российской Федерации. Считаю, что эта конституционная новелла должна придать новый импульс работе российский учёных на многие годы вперёд».

Курчатовский институт, безусловно, сыграл колоссальную роль в истории нашей страны и всего мира, сказала Валентина Матвиенко.

«И сегодня, когда уровень развития технологий и науки является ключевым условием успеха для любого государства, от работы Института зависит очень и очень многое».

Она отметила, что Курчатовский институт и Совет Федерации – давние партнёры. «Для нас, безусловно, важно быть в курсе всех новостей и достижений ведущего, самого продвинутого и авторитетного научного центра страны, где в прямом смысле создаётся будущее».

Валентина Матвиенко также подробно остановилась на истории воссоединения Крыма с Россией. «Сегодня жители Крыма и Севастополя живут по законам Российской Федерации, они социально защищены, началось серьезное комплексное переустройство инфраструктуры полуострова. Сегодня Крым неразрывно связан с Россией», — подчеркнула глава СФ.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о связи Института и Крыма, реализуемых совместных проектах.

Валентина Матвиенко и Михаил Ковальчук осмотрели картины, фотографии и видеокадры строительства Крымского моста, которые станут частью художественной летописи-экспозиции «Крымский мост — воплощённая мечта».

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