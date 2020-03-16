Source: Russia Federal Space

#Arianespace#Главное16.03.2020 15:00

ГКЦ приостанавливает пусковую деятельность из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введенные правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний. Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены как только это позволят санитарные условия. Об этом говорится в сообщении Arianespace.

Эта исключительная мера позволит защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность подготовки к запланированным пускам.

Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, в настоящее время контролируют операции по переводу ракет-носителей и космических аппаратов в безопасный режим хранения в соответствии со стандартными процедурами.

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