Известным российским спортсменам предложат озвучить мультфильм с героями-талисманами комплекса ГТО

Source: Russia Ministry of Sport

Легендарная киностудия «Союзмультфильм» совместно с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – федеральным оператором Комплекса ГТО приступили к работе над анимационным сериалом, героями которого выступят талисманы ГТО.

Соглашение, содержащее детальный план по созданию фильма, подписано сегодня, 16 марта, в рамках встречи сторон в присутствии Первого заместителя Министра спорта Российской Федерации Азата Кадырова и Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой. Документ подписали Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов и операционный директор «Союзмультфильма» Ольга Леонтьева.

Согласно замыслу, 52 эпизода фильма хронометражем по 7 минут будут выполнены в жанре скетчком (короткие смешные истории). Как ожидается, фильм будет представлен на российских детских телеканалах и впоследствии предложен для международного проката.

В соответствии с концепцией, героями новой ленты станут Талисманы ГТО – Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар. Персонажи олицетворяют силу, выносливость, скорость, гибкость – именно эти навыки необходимы при выполнении нормативов комплекса ГТО. Образы персонажей-спортсменов появились по итогам Всероссийского конкурса в 2018 году.

«Отрадно, что подписанное в октябре прошлого года соглашение о намерениях, уже сегодня перешло в первую практическую стадию реализации. К концу года планируется познакомить детей с первой серией мультфильма и стать на шаг ближе к мультсериалу, посвящённому здоровому образу жизни», – сказал Азат Кадыров.

«Анимация – один из лучших способов диалога с маленькими зрителями, которые обычно подражают любимым героям, – отметила Юлиана Слащева. – Персонажи мультфильма будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, при этом, я уверена, авторы проекта создадут действительно яркие и обаятельные образы, которые полюбятся детям. Вместе нам удастся вернуть на экраны мультфильмы спортивной тематики, которые, по сути, не производились со времен выхода на экраны шедевров режиссера Бориса Дежкина в 60-х годах XX века».

Для отбора сценарных идей будет сформирована рабочая группа из представителей сферы анимации и кино, культуры, а также психологов, специалистов в области образования, физической культуры и спорта.

После утверждения финальной версии сюжета будут разработаны 4 синопсиса (краткое описание содержания последующих серий), начнётся проработка характера каждого из персонажей, создание окончательных образов героев мультфильма. Когда все персонажи будут утверждены, начнется процесс раскадровки.

На этом же этапе будут подобраны актеры озвучивания. Как ожидается, роли будут предложены известным спортсменам и медийным личностям.

Фото: Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

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