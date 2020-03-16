Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное16.03.2020 13:11

Концерт, посвящённый юбилею ЦПК

В минувшую пятницу, 13 марта 2020 года, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся концерт, посвящённый празднованию 60-летия Центра подготовки космонавтов и отряда космонавтов. Сценарий торжественного мероприятия был продуман до мелочей, начиная с проверки всех гостей при входе в театр медицинскими работниками ЦПК во избежание заражения коронавирусом до выбранных ведущих и выступавших артистов.

Особый в масштабах времени праздник вели народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженный артист РФ Евгений Кочергин, которые много лет в программе «Время» рассказывали о каждом космическом полёте. Свои песни для собравшихся в зале космонавтов и сотрудников ЦПК исполнили Лев Лещенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Валерия, группа «Земляне» и многие другие певцы и ансамбли. Так, никого не оставила равнодушным песня «Нежность» в исполнении артистки театра и кино Валерии Ланской, во время которой на большом экране сцены пролистывались портреты космонавтов, которые навсегда покинули Землю, но остались в сердцах многих людей благодаря своим героическим полётам.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин зачитал поздравительное обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а затем от себя выразил благодарность ветеранам-космонавтам, действующим космонавтам и тем, кто скоро к ним примкнёт.

«Те, кто соприкасается с этой работой, прекрасно понимают, что никогда пилотируемая космонавтика не превратится в рутину, — подчеркнул Дмитрий Олегович. — Это всегда огромный труд, колоссальное напряжение и риски, которые сопряжены с испытанием космической техники».

Присутствовавший на концерте легендарный лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов вспомнил поимённо всех членов первого отряда космонавтов, с кем ему довелось плечом к плечу готовиться к покорению неизведанного ещё космоса в 1960 году: «Они навсегда останутся с нами! Они навсегда останутся первыми!» Борис Валентинович прослужил в отряде космонавтов 30 лет, выполнил два полёта, возвращение из которых были сопряжены с большими трудностями. Поэтому член первого отряда космонавтов обратился к молодым космонавтам с такими словами: «Тем, кто следует за нами, желаю стремиться к науке, отлично учиться, „зубрить“ все системы, чтобы в космосе действовать быстро, логично и правильно. Желаю вам космической удачи!»

Несмотря на все преобразования, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина сохранил все славные традиции своих основателей. Его сотрудники, среди которых есть те, кто трудится в учреждении чуть ли не с самого дня основания, и работают эффективно в любых условиях, чётко выполняя свою миссию на Земле, и отдыхать умеют красиво. Как отметил в своём выступлении начальник ЦПК Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов, в отряде космонавтов сегодня 32 человека, а их мечту приближают более полутора тысяч сотрудников Центра.

«Сегодняшний состав Центра и отряда гордится и чтит то, что мы являемся продолжателями славных трудов отцов-основателей, так стремительно двинувших нашу страну вперёд, — подытожил начальник ЦПК. — Мы сделаем всё, чтобы достойно продолжать это дело — служение России!»

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