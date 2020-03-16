Меры политики для здоровой мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

(Фото: ipopba/iStock by Getty Images)

Кристалина Георгиева

16 марта 2020 г.

Настоящий блог публикуется в рамках специальной серии, посвященной мерам противодействия коронавирусу.

Карантин и сохранение надлежащей дистанции между людьми являются надлежащими мерами борьбы с последствиями COVID-19 для здоровья населения, но для обеспечения устойчивости мировой экономики требуется прямо противоположное.

Постоянные контакты и тесная координация — лучшее лекарство для того, чтобы вызванное вирусом экономическое недомогание оказалось относительно непродолжительным.

Многие правительства уже предприняли существенные шаги, и каждый день поступают объявления о важных мерах, включая вчерашние решительные и скоординированные действия в области денежно-кредитной политики.

Однако очевидно, что необходимо сделать еще больше. В условиях распространения вируса расширение согласованных действий будет иметь определяющее значение для укрепления уверенности и обеспечения стабильности мировой экономики.

Сегодня МВФ опубликовал комплекс рекомендаций по экономической политике, которые могут служить руководством для действий стран в предстоящие трудные дни.

Что же еще необходимо сделать?

Три области действий для мировой экономики

Во-первых, налогово-бюджетная сфера. Для предотвращения долговременного экономического ущерба потребуется дополнительный бюджетный стимул.

Уже объявленные налогово-бюджетные меры в настоящее время осуществляются по ряду направлений политики, в самую первую очередь в целях обеспечения расходов на здравоохранение и оказания поддержки тем, кому она необходима. Мы знаем, что комплексные меры сдерживания, в сочетании с контролем на самом раннем этапе, снизят скорость инфекции и распространения вируса.

Правительствам следует продолжать и расширять эту работу, чтобы охватить максимальное число пострадавших людей и предприятий посредством таких мер, как оплачиваемый отпуск по болезни и адресные налоговые льготы.

Помимо этих позитивных действий отдельных стран, по мере распространения вируса с каждым часом все более настоятельной становится потребность в скоординированных и синхронизированных глобальных мерах бюджетного стимулирования .

Например, во время мирового финансового кризиса (МФК) только в 2009 году бюджетный стимул стран Группы 20-ти составил примерно 2 процента ВВП, или более 900 млрд долларов США в сегодняшних ценах. Таким образом, еще предстоит проделать немалую работу.

Во-вторых, денежно-кредитная политика. В странах с развитой экономикой центральные банки должны продолжать поддерживать спрос и укреплять уверенность, смягчая финансовые условия и обеспечивая приток кредита в реальный сектор экономики. Например, Федеральная резервная система США только что объявила о дальнейшем снижении процентной ставки, покупке активов, принятии указаний относительно направления политики и снижении нормативов обязательных резервов.

Возможные меры включают меры политики, которые, как мы знаем, принесли результаты в прошлом, в том числе во время МФК. Вчера основные центральные банки предприняли решительные скоординированные действия по смягчению денежно-кредитной политики и открытию своповых линий для уменьшения напряженности на мировых финансовых рынках .

В дальнейшем могут потребоваться своповые линии для стран с формирующимся рынком.

Как отметил на прошлой неделе Институт международных финансов (ИМФ), с начала кризиса инвесторы вывели из стран с формирующимся рынком почти 42 млрд долларов США. Это самый крупный отток из когда-либо зарегистрированных ИМФ.

С учетом этого меры политики центральных банков в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах должны будут обеспечить сбалансированное решение особо сложных задач, связанных с последствиями разворота притока капитала и шоков цен на биржевые товары. В периоды кризисов, таких как нынешний, валютные интервенции и меры регулирования потоков капитала могут служить полезным дополнением корректировки процентных ставок и других мер денежно-кредитной политики.

В-третьих, меры регулирования. Органам надзора за финансовой системой следует стремиться поддерживать баланс между сохранением финансовой стабильности, обеспечением устойчивости банковской системы и поддержанием экономической активности.

Этот кризис станет стресс-тестом на действенность изменений, осуществленных после финансового кризиса.

Следует рекомендовать банкам проявлять гибкость в соблюдении существующих нормативных положений, например, путем использования их буферов капитала и ликвидности, и договариваться с испытывающими трудности заемщиками о пересмотре условий кредитов. Раскрытие информации о рисках и четкое уведомление о требованиях органов надзора также имеют насущное значение для надлежащего функционирования рынков в предстоящий период.

Все эти меры — денежно-кредитные, налогово-бюджетные, регуляторные — наиболее результативны, когда они осуществляются в сотрудничестве.

Так, исследование МВФ показывает, что когда страны действуют сообща, изменения в расходах создают эффект мультипликатора.

Что может сделать МВФ?

МВФ готов мобилизовать свой потенциал кредитования в размере 1 триллиона долларов США для поддержки наших стран-членов. В качестве первой линии защиты Фонд может применить свой гибкий инструментарий с быстрым предоставлением средств для реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь государствам-членам, испытывающим неотложные потребности в финансировании платежного баланса.

Эти инструменты могут обеспечить порядка 50 млрд долларов США странам с формирующимся рынком и развивающимся странам. До 10 млрд долларов США может быть предоставлено членам с низкими уровнями дохода посредством наших механизмов льготного финансирования с нулевыми процентными ставками.

Фонд уже имеет 40 действующих договоренностей, как с предоставлением средств, так и превентивных, с общим объемом обязательств около 200 млрд долларов США. Во многих случаях эти договоренности могут служить еще одним средством для ускоренного предоставления кризисного финансирования. Еще около 20 стран сообщили нам о своей заинтересованности, и в предстоящие дни мы продолжим обсуждения с ними.

Кроме того, Трастовый фонд для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) может оказать помощь беднейшим странам посредством немедленного облегчения бремени задолженности, тем самым высвобождая жизненно важные ресурсы для расходов на здравоохранение, сдерживания распространения вируса и преодоления его последствий. В этой связи я приветствую недавнее обязательство Соединенного Королевства предоставить 195 млн долларов США — это означает, что ККРТ теперь располагает суммой примерно 400 млн долларов США для возможных мер по облегчению задолженности. Наша цель состоит в том, чтобы с помощью наших доноров довести эту сумму до 1 млрд долларов США.

Это позволит МВФ удовлетворять потребности своих 189 стран-членов и продемонстрирует ценность международного сотрудничества. Поскольку в конечном счете наши ответные действия на этот кризис не сводятся к одному методу, одному региону или одной отдельно взятой стране.

Только за счет взаимного обмена, координации и сотрудничества мы сможем стабилизировать мировую экономику и восстановить ее полноценное здоровье.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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