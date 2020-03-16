Минспорт России вводит меры по ограничению проведения мероприятий с целью предотвращения распространения COVID-19

Source: Russia Ministry of Sport

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации Минспортом России предпринимаются неотложные меры по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

В этой связи Минспортом России приняты следующие решения:

1. Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения.

2. Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения.

3. Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том числе включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации начиная с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения.

4. Запретить посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включенных в ЕКП, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.Пресс-служба Минспорта России

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