О санкциях как стимуле для развития экономики (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Мы из‑за Украины нарвались на санкции.

В.Путин: Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где‑то 50 миллиардов, но мы и заработали столько же.

А.Ванденко: Немало.

В.Путин: Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу.

А.Ванденко: Но контрсанкции были восприняты как такая, знаете, «бомбёжка Воронежа».

В.Путин: Чушь это всё. Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок.

У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000‑х и так далее, у нас всё время говорили про сельское хозяйство как про «чёрную дыру», наверняка Вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню во сколько раз, выросло производство сельского хозяйства, по-моему, в 2,6 раза.

Мы всегда были покупателями того же зерна – сейчас первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже Соединённые Штаты, Канаду и Австралию. Они больше производят, но больше потребляют, а мы на рынок больше поставляем.

Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания: по молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам всё. Да, по овощам нужно ещё поработать, по говядине надо поработать, но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать – 25 миллиардов долларов в прошлом году. В этом году, по‑моему, 24 будет. Оружия мы продаём только на 15 миллиардов. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортёрами. А мы доведём это ещё до большего объёма.

И в этом смысле и с точки зрения развития высокотехнологичных производств импортозамещение, и с точки зрения развития сельского хозяйства – хорошо это или плохо? В этом смысле хорошо, это пошло нам на пользу.

Другое плохо – плохо, что это перекашивает всё экономическое мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних.

Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи.

А.Ванденко: Но в Европе 40 стран, а мы одни потеряли.

В.Путин: Понимаете, они теряют рабочие места. У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас, в этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места, потому что коренным образом упал импорт по целому ряду обстоятельств, в том числе из‑за санкций.

Смотрите также

MIL OSI