Разработка ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по неразрушающему контролю представлена на международном промышленном форуме

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 марта 2020, 19:00

3–4 марта в Москве в рамках VII Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» прошло мероприятие — Салон инноваций в области неразрушающего контроля, технической диагностики и мониторинга состояния промышленных объектов.

Салон проводится с целью выявления лучших разработок, проектов и изделий, направленных на автоматизацию процессов и цифровизацию технологий неразрушающего контроля в различных отраслях промышленности, а также повышение информативности, достоверности и безопасности при проведении работ по неразрушающему контролю и оценке технического состояния промышленных объектов.

Лучшие 20 инноваций были представлены в рамках выставочной экспозиции форума, в число которых вошла разработка ведущего инженера линейно-эксплуатационной службы Чебоксарского линейного производственного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — к.т.н. Анатолия Решетова «Способ контроля технического состояния машины по параметрам собственных колебаний».

Данная работа направлена на обеспечение надежности газоперекачивающих агрегатов (ГПА) путем ранней диагностики. Для этого используется методика расчетно-экспериментальной оценки риск-чувствительных деталей. Построение математической модели ГПА производится с помощью компьютерной программы по конструктивным данным и кинематической схеме технического устройства. Технология получила патент на изобретение и может быть использована для диагностики всех типов вращающегося энергомеханического оборудования.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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