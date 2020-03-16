Сегодня в «Эфире» о надзоре в сфере распространения никотиносодержащей продукции, экстрадиции россиянина из Японии, роли органов прокуратуры в законотворческом процессе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире расскажем о результатах надзора за исполнением законодательства в сфере распространения никотиносодержащей продукции

О состоявшейся впервые за 10 лет экстрадиции россиянина из Японии сообщим в рубрике «Мир и порядок».

В рубрике «Логика закона» пойдет речь о роли органов прокуратуры в законотворческом процессе и взаимодействии с другими его участниками.

Программа «Эфир» на понедельник 16 марта 2020 года:

· «Субъект права». Итоги Всероссийского конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. Калининградская область, Тюменская область и Республика Хакасия. Северо-Западная и Западно-Сибирская транспортные прокуратуры.

· «Мир и порядок». Впервые за 10 лет. Об экстрадиции россиянина из Японии.

· «Вы в эфире». О надзоре за исполнением законодательства в сфере распространения никотиносодержащей продукции.

· «Логика закона». Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Творим право.

· «Чистая среда». «Рубить никому не велеть».

· «Особые полномочия». Откуда берутся госсокровища. Прокуроры в Гохране.

· «Бизнес вправе». На защите прав бизнеса.

· «Криминальный тренд». Под надзором: о полномочиях и координирующей роли прокуратуры в борьбе с коррупцией.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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