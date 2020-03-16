С. Лисовский: Цифровизация агропромышленного комплекса позволит обеспечить продовольственную безопасность нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области провел «круглый стол» на тему «Цифровая трансформация агропромышленного комплекса».

К участию в мероприятии были приглашены представители федеральных органов государственной власти, отраслевых союзов и ассоциаций, экспертного сообщества.

Применение инновационных цифровых решений — одно из условий для обеспечения в нашей стране производства качественной продовольственной продукции

«Применение инновационных цифровых решений — одно из условий для обеспечения в нашей стране производства качественной продовольственной продукции», — сказал Сергей Лисовский. Вместе с тем он отметил необходимость того, чтобы процесс цифровизации в сельхозпромышленности и в агросфере в целом, не препятствовал основным целям – производству безопасной сельхозпродукции с учетом потребности населения.

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«Главной целью цифровизации в агропромышленном комплексе является автоматизация и оптимизация управления производственными процессами в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности».

По словам сенатора, в регионах России цифровые технологии в сельском хозяйстве применяются с различной степени интенсивности.

В ходе «круглого стола» рассмотрены, в частности, вопросы создания и функционирования Информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (Система цифровых сервисов АПК). Эта Система разрабатывается с целью обеспечения возможности получения гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Создание Системы цифровых сервисов АПК сделает возможным перевод в электронный вид, ускорение процессов получения и повышение результативности мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства для всех категорий пользователей. Срок создания Системы – декабрь 2021 года.

Дина Оюн и Виктор Новожилов

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Сергей Лисовский

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Лисовский

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Участники мероприятия отметили проблемные точки цифровизации в АПК. Речь, в частности, шла о вопросах финансирования внедрения ИТ-решений в сельхозотрасли, дефиците квалифицированных кадров, недостаточном развитии в сельской местности цифровой инфраструктуры, несовершенстве нормативно-правового регулирования информационных технологий в АПК.

Также затронуты вопросы перехода к электронной ветеринарной сертификации, внедрения обязательной цифровой маркировки товаров, в том числе пищевой продукции, средствами идентификации.

По итогам «круглого стола» принят проект рекомендаций, в которых, среди прочего обращено внимание на необходимость ускорить принятие постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации минеральной и питьевой воды. Эта тема находится на контроле в Совете Федерации.

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