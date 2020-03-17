В «Газпром добыча Ноябрьск» состоялся финал чемпионата корпоративной хоккейной лиги

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17 марта 2020, 11:30

Игры в рамках чемпионата корпоративной хоккейной лиги компании «Газпром добыча Ноябрьск» начались в ноябре. Итоги подвели в середине марта. Все эти месяцы команды, представляющие подразделения предприятия, регулярно встречались на льду. Хоккеисты соревновались по круговой системе — в два круга.

14 марта состоялись игры плей-офф, 15-го — финал и встреча за третье место.

В полуфинале сыграли сборные Вынгаяхинского газового промысла (ВяГП) и Аппарата управления. Второй парой соперников стали хоккейные дружины Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) и Управления технологического транспорта и спецтехники.

В финальном поединке сыграли хоккеисты ВяГП и УАВР. Их встреча окончилась со счетом 7:1. Победу одержал Вынгаяхинский промысел. «Бронзу» чемпионата завоевали хоккеисты Аппарата управления.

Победа вынгаяхинцев — третья подряд, поэтому, согласно регламенту, команда получает право оставить кубок корпоративной хоккейной лиги у себя навсегда. Это значит, что в следующем сезоне главный трофей лиги будет обновлен.

Корпоративная хоккейная лига каждый сезон объединяет десятки сотрудников компании под знамена здорового образа жизни и активного отдыха. Для участников команд участие в чемпионате — это отличная возможность проявить себя на льду, сплотиться ради достижения цели, а для болельщиков — получить заряд эмоций и позитива.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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