В Совете Федерации подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон о конкуренции

Source: Russia – Council of the Federation

Авторы поправок — А. Кутепов, А. Клишас, В. Бондарев, А. Синицын.

Члены Совета Федерации Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области и Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса подготовили поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ в части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий».

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Как пояснил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, сенаторы предлагают, в частности, отказаться от введения полномочий Федеральной антимонопольной службы по изъятию документов и предметов, вскрытию помещений.

Принятие ФАС на себя полномочий органов уголовного преследования, сближение антимонопольного расследования с уголовным процессом недопустимо

В предложениях ко второму чтению подчеркивается, что принятие ФАС на себя полномочий органов уголовного преследования, сближение антимонопольного расследования с уголовным процессом недопустимо. Причина этого – в отсутствии условий придания ему аналогичных черт процессуальной формы, предоставления гарантий соблюдения прав проверяемых лиц.

Сенаторы также предлагают отказаться от введения реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений. «Это предложение ухудшает условия ведения бизнеса, так как такой реестр станет фактически еще одним видом ответственности хозяйствующего субъекта», — отметил сенатор.

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