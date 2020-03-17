Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководством Объединенной судостроительной корпорации.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия обсудил с президентом Объединенной судостроительной корпорации, куда входят флагманы оборонной промышленности — заводы «Звездочка» и «Севмаш», Алексеем Pахмановым вопросы по использованию навыков и опыта сотрудников этих предприятий для создания новых судов рыбопромыслового флота.

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Сенатор напомнил, что в Совете Федерации в рамках рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, ведется мониторинг строительства судов рыбопромыслового флота.

По словам Игоря Зубарева, обновление рыболовного флота – одна из основных задач Стратегии продовольственной безопасности РФ. «В 2015 году Федеральное агентство по рыболовству начало масштабную работу по созданию механизма «квот в обмен на инвестиции». За несколько лет на площадке Совета Федерации прошел ряд совещаний, посвященных законодательному регулированию этого вопроса. На сегодняшний день этот механизм запущен и реализован, все инвесторы приступили к строительству судов», — сказал сенатор.

Обновление рыболовного флота – одна из основных задач Стратегии продовольственной безопасности РФ

Парламентарий подчеркнул, что такая масштабная работа по строительству рыбопромысловых судов сегодня не ведется ни в одной стране мира. «За несколько лет в России должно быть построено более 75 судов, и это новый вызов для всей судостроительной отрасли».

Игорь Зубарев отметил, что сегодня перед заводами «Звездочка» и «Севмаш» стоят новые задачи. «Согласно поручению Президента России, к 2030 году оборонные предприятия должны начать выпускать не менее 50 процентов гражданской продукции».

Сенатор добавил, что суда рыболовного флота отличаются от военных. «Каждый инвестор приходит со своим проектом. И потребуется время как на адаптацию проектов, так и на строительство головного судна».

«То, что заводы взялись за реализацию гражданских проектов, заслуживает уважения. Но, безусловно, сегодня требуется и участие государства в обновлении основных фондов и оборудования заводов ОПК», – подытожил Игорь Зубарев.

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