Source: Russia – Council of the Federation
События 2014 года придали жителям Севастополя огромную уверенность в завтрашнем дне, отметила сенатор.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в торжественных мероприятиях, прошедших в городе-герое в день шестой годовщины проведения общекрымского референдума 2014 г.
Смотрите также
Сенатор поздравила всех севастопольцев с этим праздником. Она поделилась воспоминаниями о тех днях. «Мы с нетерпением ждали 16 марта 2014 года, нам хотелось скорее вернуться в Россию. Для севастопольцев и крымчан это было очень важно, потому что вдали от своей Родины жить невозможно», — сказала Екатерина Алтабаева.
По словам парламентария, произошедшие события придали жителям Севастополя огромную уверенность в завтрашнем дне. «Мы хотим, чтобы наш город становился лучше и краше, чтобы он развивался. Уверена, что общими трудами мы сделаем Севастополь таким городом, о котором мечтаем».
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
1 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
2 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
3 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
4 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
5 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
6 из 7
Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны
7 из 7
Общими трудами мы сделаем Севастополь таким городом, о котором мечтаем
На собрании, прошедшем во Дворце культуры рыбаков, собрались представители органов власти, общественных организаций, участники событий Русской весны. В мероприятии приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя глава Гагаринского муниципального образования Алексей Ярусов.