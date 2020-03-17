Source: Russia – Council of the Federation

События 2014 года придали жителям Севастополя огромную уверенность в завтрашнем дне, отметила сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в торжественных мероприятиях, прошедших в городе-герое в день шестой годовщины проведения общекрымского референдума 2014 г.

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Сенатор поздравила всех севастопольцев с этим праздником. Она поделилась воспоминаниями о тех днях. «Мы с нетерпением ждали 16 марта 2014 года, нам хотелось скорее вернуться в Россию. Для севастопольцев и крымчан это было очень важно, потому что вдали от своей Родины жить невозможно», — сказала Екатерина Алтабаева.

По словам парламентария, произошедшие события придали жителям Севастополя огромную уверенность в завтрашнем дне. «Мы хотим, чтобы наш город становился лучше и краше, чтобы он развивался. Уверена, что общими трудами мы сделаем Севастополь таким городом, о котором мечтаем».

Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях в Севастополе, приуроченных к шестилетию Русской весны

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Общими трудами мы сделаем Севастополь таким городом, о котором мечтаем

На собрании, прошедшем во Дворце культуры рыбаков, собрались представители органов власти, общественных организаций, участники событий Русской весны. В мероприятии приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя глава Гагаринского муниципального образования Алексей Ярусов.

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