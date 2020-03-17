Заседание коллегии Генпрокуратуры

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства дал оценку работе надзорного ведомства в 2019 году и определил основные задачи на текущий год.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры проанализируем результаты вашей работы за прошедший период и по традиции обсудим те ключевые направления, на которые следует обратить особое внимание, в том числе с учётом задач, поставленных в Послании Федеральному Собранию.

Сразу отмечу: органы прокуратуры являются одним из самых значимых – повторяю общие вещи, тем не менее, повторить это никогда не является лишним, – самым значимым, самым влиятельным из звеньев государственной системы. Поле вашей ответственности очень широкое, и полномочия очень большие.

Этот высокий статус должен быть в полной мере отражён, закреплён в новой редакции Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Такая работа проводится ведомством с прошлого года, и прошу её продолжить и ускорить максимально.

При этом важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число – обращаю ваше внимание – по-прежнему остаётся весьма значимым, в том числе это касается и такой чувствительной сферы, как социальные права граждан.

Как вы знаете, вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию Российской Федерации усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан.

Прошу незамедлительно реагировать на несоблюдение трудового законодательства, в том числе по фактам невыплаты зарплат, нарушений охраны труда и прав лиц предпенсионного возраста. Мы понимаем, с чем это связано и насколько это важно сегодня.

В прошлом году при участии прокуроров погашено почти 27,5 миллиардов рублей долгов по заработной плате. Это – весомый результат, уважаемые коллеги. Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, даже своей конторы за счёт людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо.

На особом контроле должны оставаться и вопросы государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограничениями по здоровью, пенсионеров. Имею в виду получение бесплатной и высокотехнологичной медицинской помощи, лекарственного обеспечения, выплаты пособий и другие крайне важные для граждан вещи.

Уже говорил о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Права граждан России на свободное демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объёме. Ваша задача – наладить строгий надзор за законностью всех соответствующих процедур.

В числе безусловных приоритетов государства, органов прокуратуры в том числе охрана прав несовершеннолетних. Дети, подростки – тем более оставшиеся без попечения семьи, родных, мы с вами это хорошо знаем и понимаем, – уязвимы, находятся в зоне риска.

Ваша задача вместе с коллегами из других правоохранительных органов – а руководители их здесь сегодня в зале тоже находятся, – социальных служб, общественных объединений обеспечить их надёжную защиту от разного рода противоправных посягательств. В том числе следует самым тщательным образом контролировать расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей.

Вынужден сегодня отметить также, что в прошлом году, впервые начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остаётся нераскрытым.

Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того (мы понимаем все с вами это прекрасно), может быть, статистика стала получше – хорошо, тем не менее, на коллегии МВД я говорил об этом: даже если посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, всё равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году. Нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на их решение.

Так, в последние годы фиксируется крайне негативная динамика по преступлениям, связанным с использованием информационных технологий. Речь в том числе идёт о покушении на частную жизнь граждан, их имущество, средства, размещённые на счетах в банках.

Прошу Генеральную про­куратуру совместно с МВД, другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности.

И в целом: прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений. Информационные технологии, разумеется, бурно развиваются и будут развиваться дальше, входят во все сферы экономики, жизни людей.

Здесь не следует создавать, конечно, каких-то барьеров для прогресса – это совершенно очевидно, но права граждан, интересы общества и государства должны быть надёжно защищены.

Актуальное и крайне значимое направление вашей работы – противодействие коррупции. Особенно это касается защиты бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных и муниципальных программ, гособоронзаказа.

Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня – вы это прекрасно понимаете – особенно важно то, что я сейчас назвал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов.

Прошу Генеральную прокуратуру активизировать не только свою деятельность в этой сфере, но и более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, налоговой службой по возвращению незаконно приобретённого имущества, а проще говоря – украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств.

Особо акцентирую ваше внимание и на работе по обеспечению конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции. Имею в виду деловой климат, условия для деятельности предпринимателей, малого, среднего бизнеса, экономики в целом.

В том числе предстоит большая работа в связи с принятием федеральных законов, формирующих новую систему контрольно-надзорной деятельности. Вы знаете, что у нас дедлайн скоро наступает, это очень ответственная работа.

Необходимо обеспечить надлежащее правоприменение, проконтролировать приведение региональной и муниципальной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством.

Достаточно подробно на недавних коллегиях ФСБ и МВД говорил о противодействии экстремизму и терроризму.

В 2019 году органами прокуратуры выявлено свыше 213 тысяч нарушений законов в данной сфере. Приняты решения о признании нежелательной деятельность четырёх иностранных неправительственных организаций. Судом по материалам прокуроров признаны экстремистскими три организации, их деятельность запрещена.

Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни, необходимо добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищённости социально значимых объектов, мест массового пребывания людей.

Далее. В последние годы Генеральной прокуратурой взят курс на усиление прокурорского надзора за соблюдением законности и прав осуждённых в местах лишения свободы, однако, как показывает практика, нарушений прав осуждённых по-прежнему ещё много. Очень много.

Прошу совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принять комплексные меры по обеспечению безопасности осуждённых, профилактике правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, активнее взаимодействовать с Советом по развитию гражданского общества, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, представителями гражданского общества.

Более системного подхода требует работа специализированных прокуратур.

Транспортной прокуратуре следует усилить надзор за реализацией программ развития инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения и перевозок.

Соответственно, природоохранной прокуратуре – активизировать выявление преступлений в сфере природопользования, по незаконным вырубкам леса и добыче биоресурсов. Очень важное направление, чрезвычайно важное.

К сожалению, пока должной эффективности на этом направлении всем нам – имею в виду и прокуратуру, и другие правоохранительные структуры, – должного эффекта пока добиться не удаётся.

Главной военной прокуратуре необходимо жёстко работать по выявлению преступлений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте оборонных и других специальных объектов, своевременно реагировать на нарушения прав военнослужащих и членов их семей.

И конечно, всем прокурорам необходимо постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. В значительной степени это касается грамотной, компетентной защиты прав и интересов граждан, квалифицированного поддержания государственного обвинения в судах, особенно в судах с участием присяжных заседателей, число которых в последние годы существенно расширилось.

Хочу сегодня отметить системную работу органов прокуратуры по внедрению цифровых технологий. Считаю это направление крайне важным.

Нужно продолжать последовательно расширять эту работу, в ближайшее время завершить формирование современной информационной инфраструктуры ведомства и тем самым повысить эффективность надзорных мероприятий, деятельности органов прокуратуры в целом.

И что принципиально значимо: наладить удобные, доступные инструменты обратной связи с гражданами, включая оперативную реакцию на их жалобы, конкретные вопросы, которые у них возникают, обращения, связанные с нарушением их трудовых, социальных прав, предпринимательских свобод.

И в заключение, уважаемые коллеги, хочу поблагодарить весь прокурорский корпус России за добросовестное отношение к работе, за верность лучшим традициям служения закону, обществу и государству.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за многолетнюю эффективную работу на посту Генерального прокурора России, пожелать успехов Игорю Викторовичу Краснову, всем сотрудникам органов прокуратуры.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI