К. Долгов: Важно проанализировать меры для совершенствования работы Фонда развития промышленности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, посвященное деятельности этого института развития.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел совещание на тему «Совершенствование деятельности Фонда развития промышленности».

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В мероприятии приняли участие члены СФ Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области , Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми руководители Фонда развития промышленности, представители министерств, государственных и коммерческих организаций, предприятий ОПК, экспертного сообщества.

Участники совещания обсудили перспективы взаимодействия предприятий регионов с Фондом развития промышленности, а также вопросы продвижения перспективных производств и проектов, импортозамещения, диверсификации производства продукции гражданского назначения предприятиями ОПК.

Константин Долгов обратил внимание на необходимость принятия мер по ускоренному рассмотрению фондом заявок от предприятий, обеспечивающих безопасность в рамках турбулентности коронавируса. Речь идет о производителях дезинфицирующих средств.

Сенатор отметил, что в Совете Федерации постоянно держат в поле зрения состояние дел в индустриальном секторе. Сенатор напомнил, что Совет Федерации в своё время продвигал принятие базового закона о промышленной политике, на основе которого был создан Фонд развития промышленности.

«Сегодня ФРП – один из самых эффективных институтов развития для отраслей обрабатывающей промышленности. Результаты работы ФРП в 2019 году продемонстрировали рост. Считаем, что реализация всех профинансированных проектов поможет достичь ряда значимых социально-экономических эффектов, увеличит налоговые поступления в бюджеты различных уровней и создаст тысячи новых рабочих мест», — сказал Константин Долгов.

ФРП – один из самых эффективных институтов развития для отраслей обрабатывающей промышленности

Парламентарий подчеркнул, что продукты Фонда являются востребованными, информированность по мерам поддержки Фонда – наибольшая среди всех институтов развития.

Однако, несмотря на положительную оценку деятельности Фонда в целом, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются регионы при реализации инвестиционных проектов при поддержке ФРП, указал сенатор.

«В рамках подготовки к совещанию нами была проанализирована информация, поступившая из регионов на наши запросы о работе с ФРП. Это, прежде всего, касается финансовых барьеров для участия в программах Фонда. Особенно в части снижения объема софинансирования со стороны заявителя».

Кроме того, регионами отмечается, что ряд отраслевых направлений также лишен возможности использования финансовых инструментов поддержки Фонда – это рыбопромышленный, агропромышленный комплексы, судоремонтная отрасль. «Самыми долгими по сроку рассмотрения являются заявки по совместным программам финансирования (в среднем 6–8 месяцев с учетом подготовки заявителем документов по проекту). Это очень неудобно регионам».

Константин Долгов высказал ряд предложений в целях поддержки деятельности наиболее перспективных производств и проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции. В частности, предлагается расширить коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, получающих поддержку ФРП.

Необходимо рассмотреть возможность снижения заемщиком объема софинансирования проекта по программе «Проекты развития» до 33–35 процентов, установить срок рассмотрения заявки в ФРП не более 3 месяцев от этапа подачи заявки до внесения решения о предоставлении займа Экспертным советом. Следует увеличить срок займа по программе «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» до 7 лет, внести дополнения в программу «Конверсия», предусматривающие инструмент предоставления субсидий на определение объемов рынка сбыта продукции гражданского назначения.

«Необходимо всесторонне обсудить складывающуюся ситуацию. Проанализировать меры, которые надо предпринять для совершенствования работы Фонда», — подчеркнул парламентарий.

Совещание на тему «Совершенствование деятельности Фонда развития промышленности»

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Совещание на тему «Совершенствование деятельности Фонда развития промышленности»

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Совещание на тему «Совершенствование деятельности Фонда развития промышленности»

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Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца представил презентацию на тему «Как подать заявку в ФПР», рассказал об одобренных фондом проектах. «Фонд работает на государственном задании. За неполных пять лет работы нам было выделено 1 миллиард 260 миллионов рублей. От профинансированных фондом проектов мы получили 8,4 миллиарда рублей, и они были направлены на финансирование новых проектов. К сегодняшнему дню наши заемщики заплатили в экономику страны 28,6 милларда рублей налогов».

Он рассказал о динамике финансирования проектов фонда. «Мы заходим в регионы все активнее. При этом остаются регионы, в которых нет проектов фонда», — сообщил Роман Петруца.

Начальник отдела анализа и мониторинга отраслевых документов стратегического планирования Департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Рустам Абульмамбетов отметил ряд технических сложностей в процессе предоставления фондом займов. В частности, может затягиваться этап принятия решения.

В обсуждении приняли участие начальник отдела гражданской промышленности Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ Павел Тончев, член Правления РСПП, вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Лариса Покачалова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Денисов, директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» Дмитрий Королев, директор Фонда развития промышленности Саратовской области Марина Крупчак, директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко, директор АУ «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» Вадим Дмитриев.

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