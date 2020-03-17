К. Косачев: Российско-французский парламентский доклад планируется представить в преддверии 75-летия Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили подготовку очередного доклада «Россия-Франция: восстанавливая доверие через парламентский диалог».

В Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола» на тему «Россия – Франция: повестка дня, основанная на доверии». Провел мероприятие председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Сенатор считает важным подготовку очередного доклада «Россия-Франция: восстанавливая доверие через парламентский диалог» для развития российско-французских отношений.

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Константин Косачев напомнил, что подготовка доклада велась в развитие договоренностей о совместной работе профильных комитетов между Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Глава Комитета СФ сообщил, что Председатель Сената Франции выразил желание приехать в Россию для участия в презентации совместного российско-французского доклада о состоянии и перспективах двусторонних отношений.

Он напомнил, что первый совместный доклад о состоянии двусторонних отношений был подготовлен еще в 2018 г. по инициативе профильных комитетов СФ и Сената, его презентация состоялась в Париже с участием председателя Сената Франции. «Это было вехой в нашей парламентской работе. Такого рода совместных докладов до этого не было ни в практике Сената Франции, ни в практике Совета Федерации», — отметил сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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«Круглый стол» Комитета СФ по международным делам

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Константин Косачев напомнил, что в том же году парламентарии подписали меморандум о совместной работе комитетов и договорились подготовить второй совместный доклад. «Символично, что мы планируем завершить работу над этим докладом в преддверии важнейшей даты текущего года — 75-летия Победы. Это хороший повод, чтобы еще раз обратиться к прошлому, не совершать ошибок в настоящем и будущем», — подчеркнул глава Комитета Совета Федерации.

Также Константин Косачев проинформировал, что продолжится работа над организацией совместного Форума регионов России и Франции в целях расширения межрегионального и межкультурного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области члены Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Алексей Орлов, ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия Владимир Лакунин, ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области члены Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области и Александр Михайлов, МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, представители МИД России, Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, эксперты.

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