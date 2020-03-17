Минспорт России подвёл итоги конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва

Source: Russia Ministry of Sport
Подведены итоги конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
На конкурс были представлены проекты некоммерческих организаций, способствующие реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и направленные на достижение к 2024 году показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом 55% от общей доли населения страны.
Победителями в номинации А «Проекты по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, являющимися общественными организациями, уставная деятельность которых направлена развитие физической культуры и спорта» стали:
Общероссийский Союз общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»;
Общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»;
Общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов»;
Общероссийская общественная организация Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак»;
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»;
Общероссийская общественная организация «Российский спортивный союз инвалидов»;
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»;
Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта;
Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»;
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений».
Победителями в номинации Б «Проекты, направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте старше 20 лет, реализуемые некоммерческими организациями, которые объединяют субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги населению и осуществляют свою деятельность во всех федеральных округах и в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации» стали:
Фонд поддержки и развития молодежных инициатив, культуры, кинематографии и спорта «Развитие»;
Фонд развития и популяризации вида спорта самбо;
Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации;
Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии»;
Автономная некоммерческая организация центр развития массового спорта «Марафон Плюс».
Победителями в номинации В «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками» стали:
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия Святителя Василия Великого»;
Автономная некоммерческая организация «Центр реализации спортивных проектов»;
Некоммерческая организация «Студенческая волейбольная ассоциация»;
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию физической культуры и спорта»;
Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»;
Автономная некоммерческая организация «Ресурсный научно-исследовательский центр»;
Региональная общественная организация «Олимпийский совет Тюменской области»;
Смоленский региональный общественный фонд «Социальное развитие»;
Региональный общественный фонд развития спортивной женской борьбы;
Пермская краевая общественная организация «Олимпийская академия Прикамья».
Конкурс проводился в целях поддержки негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению. В нём приняли участие 52 некоммерческих организаций. Общая сумма субсидии составила 185 млн рублей.
Пресс-служба Минспорта России