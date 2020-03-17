Минспорт России подвёл итоги конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва

Source: Russia Ministry of Sport

Подведены итоги конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

На конкурс были представлены проекты некоммерческих организаций, способствующие реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и направленные на достижение к 2024 году показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом 55% от общей доли населения страны.

Победителями в номинации А «Проекты по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, являющимися общественными организациями, уставная деятельность которых направлена развитие физической культуры и спорта» стали:

Общероссийский Союз общественных объединений «Российский Союз боевых искусств»;

Общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»;

Общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов»;

Общероссийская общественная организация Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак»;

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»;

Общероссийская общественная организация «Российский спортивный союз инвалидов»;

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»;

Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта;

Некоммерческая организация «Ассоциация студенческого баскетбола»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская ассоциация спортивных сооружений».

Победителями в номинации Б «Проекты, направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте старше 20 лет, реализуемые некоммерческими организациями, которые объединяют субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги населению и осуществляют свою деятельность во всех федеральных округах и в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации» стали:

Фонд поддержки и развития молодежных инициатив, культуры, кинематографии и спорта «Развитие»;

Фонд развития и популяризации вида спорта самбо;

Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации;

Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии»;

Автономная некоммерческая организация центр развития массового спорта «Марафон Плюс».

Победителями в номинации В «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками» стали:

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия Святителя Василия Великого»;

Автономная некоммерческая организация «Центр реализации спортивных проектов»;

Некоммерческая организация «Студенческая волейбольная ассоциация»;

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию физической культуры и спорта»;

Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»;

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный научно-исследовательский центр»;

Региональная общественная организация «Олимпийский совет Тюменской области»;

Смоленский региональный общественный фонд «Социальное развитие»;

Региональный общественный фонд развития спортивной женской борьбы;

Пермская краевая общественная организация «Олимпийская академия Прикамья».

Конкурс проводился в целях поддержки негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению. В нём приняли участие 52 некоммерческих организаций. Общая сумма субсидии составила 185 млн рублей.

Пресс-служба Минспорта России

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