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Сенатор принял участие в заседании «круглого стола», в ходе которого были представлены результаты мониторинга по этому вопросу.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании «круглого стола» на тему отношения молодёжи к вейпам и кальянам, в ходе которого были представлены результаты мониторинга по этому вопросу.

Как рассказал сенатор, на мероприятии речь также шла об изменениях в национальное законодательство об административных правонарушениях и охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Законопроект, инициированный рядом сенаторов и депутатов, прошел первое чтение в Государственной Думе, и сейчас ожидается его принятие во втором и третьем чтении.

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«Использование одноразовых наконечников при курении кальянов может не спасти от заражения коронавирусной инфекцией. Такие приборы в кафе и ресторанах не стерилизуют после каждого употребления. В этих условиях необходимо приостановить продажу кальянов в ресторанах», — заявил Валерий Рязанский.

Использование одноразовых наконечников при курении кальянов может не спасти от заражения коронавирусной инфекцией

Сенатор напомнил, что сейчас в стране работает три структуры, ответственные за борьбу с инфекцией. Это Координационный совет во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, оперативный штаб, который возглавила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, а также рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина. СобянинСергей СеменовичМэр Москвы

«Предлагаю сегодня группе депутатов и сенаторов направить соответствующее обращение о запрете кальянов в кафе и ресторанах» — отметил парламентарий.

Профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Андрей Демин поддержал инициативу, подчеркнув, что многие страны уже ограничили их использование в связи с эпидемией коронавируса, в том числе Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Палестина, Тунис, Сирия, Ирак, Иордания, Иран, Пакистан. «Круг этих стран будет расширяться», — добавил Андрей Демин.

«В сложившейся ситуации с коронавирусом такие приборы в публичных местах должны быть запрещены, учитывая соответствующий опыт большинства стран, где сложилась критическая обстановка с распространением инфекции», — согласился заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Говорин.

По мнению участников мероприятия, это лишь первые меры регулирования, которые могут коснуться кальянов. Валерий Рязанский указал на законопроект, прошедший первое чтение, согласно которому к сигаретам предлагается приравнять любые средства доставки никотина в организм, в том числе кальян, вейп или электронные сигареты.

«Ввести акцизы, убрать с витрин магазинов и продавать строго по паспорту только совершеннолетним. До сих пор в кальянные пускают всех желающих, даже четырнадцатилетних, а у молодёжи такой вид «расслабления» становится всё более популярным», – продолжил Валерий Рязанский.

Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анна Шевченко подтвердила готовность регионов поддержать этот законопроект. «У себя на региональном уровне мы также вносим изменения в соответствующее законодательство, но необходим федеральный закон», — уверена Анна Шевченко.

Председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева озвучила данные социологического опроса. По ее словам, около 55,6 проц. россиян от 14 до 30 лет постоянно посещают кальянные. Из них половина — люди от 18 до 29 лет. Систематически курят кальян и подростки в возрасте от 12 до 17 лет — таких оказалось 12 проц. Примерно столько же россиян впервые пробуют кальянные смеси в возрасте 12–15 лет.

«Проблема стоит остро, большинство респондентов выступили за запрет продажи кальянов несовершеннолетним, разделение залов ресторанов и кафе на зоны, где можно «дымить», и где это запрещено, а также на лицензирование этой деятельности», — сообщила Мария Воропаева. Она также выступила с инициативой ввести ограничения на демонстрацию курения кальяна в фильмах.

В заседании также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, представители профессионального сообщества

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