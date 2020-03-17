Н. Федоров предложил активизировать работу по выпуску учебников на родных языках народов России

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ провел совещание по подготовке заседания Попечительского совета Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел совещание по подготовке заседания Попечительского совета Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

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На совещании рассмотрены итоги деятельности Фонда в 2019 году.

По словам директора Фонда Владимира Соболева, в течение минувшего года было подготовлено 64 оригинал-макета учебников на 22 языках народов России. Созданы информационный портал Фонда и мобильное приложение, разработаны онлайн-курсы по изучению языков.

Кроме того, были проведены семинар-совещание «Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития», II Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки народов России в системе образования: современное состояние и перспективы развития», семинар-совещание «Языки коренных народов Крайнего Севера в системе общего образования Российской Федерации».

Владимир Соболев проинформировал о планах работы Фонда в текущем году. Будут продолжены подготовка оригинал-макетов учебников и учебных программ по изучению родных языков, работа по включению учебников и учебных программ в федеральный перечень, поддержка издания художественных произведений, учебных словарей, взаимодействие с библиотечным сообществом.

Николай Федоров отметил необходимость создания «дорожной карты» для более эффективной реализации первоочередных проектов Фонда, в числе которых – выпуск учебников на родных языках народов России.

Заседание Попечительского совета Фонда пройдет в середине апреля 2020 года.

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