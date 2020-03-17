Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Вы комплимент, по сути, сказали оппозиции о том, что она нужна, несистемная в том числе.

В.Путин: Это не комплимент – это мои убеждения, это я так искренне считаю.

А.Ванденко: В общем, объективно говоря, у нас какая-то, то, что мы называем оппозицией, она ручная – с ладошки кормится.

В.Путин: Это неправда.

А.Ванденко: Системная, то, что мы называем системной.

В.Путин: У нас четыре парламентских партии, и у них очень часто свой взгляд на вещи. «Единая Россия» имеет контрольный пакет в Думе. Кто-то может сказать: знаете, это так… скучновато.

А.Ванденко: Бантик.

В.Путин: Нет, скучновато.

А.Ванденко: Декоративный.

В.Путин: Нет, скучновато.

А.Ванденко: Так и есть, Владимир Владимирович.

В.Путин: Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там будут драться, как на Украине либо где-то в другом месте?

А.Ванденко: «Не место для дискуссий» – мы помним.

В.Путин: Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара.

А.Ванденко: Почему Вы как-то радикально – либо драка, либо болото. Какая-то должна быть взвешенная позиция.

В.Путин: Вот я Вам говорю. Послушайте выступления Геннадия Андреевича Зюганова.

А.Ванденко: Ой!

В.Путин: А что ой? У него есть своя позиция, и не только у него – и у других представителей КПРФ.

А.Ванденко: Они витийствовали вместе с Жириновским, когда Вы ещё в Дрездене работали.

В.Путин: Это не важно. Это не имеет значения.

А.Ванденко: То есть профессиональный оппозиционер живёт на даче Управления делами Президента, ездит на BMW с мигалкой – это супер?

В.Путин: Да послушайте меня.

А.Ванденко: Это так?

В.Путин: Если Вы хотите сами «таковать», то Вы не услышите моего ответа.

А.Ванденко: Я слушаю.

В.Путин: А эта несистемная оппозиция – это что такое? Это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию политических партий – у нас их 50.

Значит, ездит человек из оппозиционной партии на автомобиле или не ездит – это другой вопрос. Вопрос заключается в том, какую позицию он занимает по отношению к власти и тем решениям, которые предлагает Правительство либо правящая партия по тем или другим вопросам.

Вы меня хотели, видимо, сбить… Но у Вас не получится. Я Вам о чём хочу сказать: вот есть партия «Единая Россия», у которой есть «контрольный пакет». Есть другие партии, которые часто не согласны – всего четыре в парламенте, – не согласны с точкой зрения правящей партии.

Но если Вы вспомните, что было в 90-х, Вы же взрослый человек, бардак это был, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. Хуже того – знаете, что хуже того?

А.Ванденко: Что?

В.Путин: А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик. Вот до чего это довело. Когда нет конструктивного обсуждения.

Так вот, мой вопрос в чём: Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия».

Думаю, что всем нам нужна Великая Россия, а не шоу на различных уровнях политической власти.

А.Ванденко: Безусловно. Но оппозиция нужна в том числе для того, чтобы запускать власти ежа под череп.

В.Путин: Да, правильно. А я сказал поэтому, что и системная нужна, и несистемная нужна. Я Вам даже говорю не как действующий Президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен, и шоу нам не нужно – нам нужна серьёзная политическая деятельность.

А.Ванденко: Понимаете, когда оппозиционер несистемный, это сразу же практически автоматом – враг государства.

В.Путин: Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не соответствует действительности. Почему это? У нас 50 партий. Люди должны просто… Ведь понимаете, в чём дело? Нужно ведь, понимаете…

А.Ванденко: Люди должны иметь возможность и без партий выйти на улицу и выразить своё мнение… Должны иметь возможность!

В.Путин: Политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год. Да, мы с удовольствием можем посмотреть, как кто-то эпатирует. Да, с удовольствием смотрим, как кто-то кого-то разоблачает.

Но! Даже рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна?

И когда, кроме критики, не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: за кого голосовать? Кого избирать в местный парламент, в региональный, в федеральный?

Вы знаете, конечно, рядовой гражданин, он пошёл на работу, вернулся с работы – и так каждый день. Но всё равно, всё равно уже так просто, за колбасу не купишь человека.

А.Ванденко: Просто я исхожу из того, что Вы – сильный человек.

В.Путин: Надеюсь.

А.Ванденко: И единоборством занимались.

В.Путин: И сейчас занимаюсь.

А.Ванденко: И сейчас занимаетесь, тем более. То есть как бы в поддавки играть – оппонент должен быть достойным. Оппонент из числа тех, кто ездит на BMW и живёт на госдачах, не может Вам возразить всерьёз.

В.Путин: Да послушайте меня.

Вы считаете, что в любой другой демократической стране, включая Соединённые Штаты, депутаты конгресса или сената, они на козе, что ли, ездят?

А.Ванденко: Дело не только в депутатах…

В.Путин: Или на кривой кобыле? Они тоже пользуются государственным транспортом и ездят…

А.Ванденко: Дело не в машинах, правда?

В.Путин: Нет, дело в этом. Вы же намекнули на то, что они как бы отчасти купленные.

Они пользуются тем, что даёт им государство для отправления их функций. Это даёт не власть действующая – это даёт государство в рамках действующего закона. Оппозиционер он или не оппозиционер…

Есть у него определённая позиция, он в соответствии с законом получает то, что государство обязано ему дать как раз на осуществление своей деятельности, в том числе и той, в результате пропаганды которой, представительства которой тот или иной человек попал в какую-то структуру власти, в том числе, скажем, в парламент.

Это же не Президент даёт ему машину. Это важно. Президент и Управление делами Президента обязаны дать по закону. Нравится ему этот, допустим, депутат либо лидер партии или не нравится.

А.Ванденко: Да не в машинах и не в депутатах дело…

В.Путин: В этом весь смысл. Это говорит о том, что государство обязано предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических функций.

А.Ванденко: Речь идёт о политической борьбе, а не персонально о каких-то машинах или дачах…

В.Путин: А это и есть политическая борьба. Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать.

А не так, чтобы Председатель: «Ты – правящая партия? Замечательно. Будешь ездить на BMW, а все остальные будут ездить на «Запорожце». Нет! Все должны быть поставлены в равные условия.

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