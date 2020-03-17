Посещение центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Source: President of Russia – Kremlin

Президент посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, стране и за рубежом.

В информационном центре главу государства сопровождали премьер-министр Михаил Мишустин Мишустин Михаил ВладимировичПредседатель Правительства Российской Федерации , вице-премьер Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы .

Центр создан для сбора и анализа информации по развитию ситуации с коронавирусом. Задача центра – обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти по мерам, принимаемым в борьбе с вирусом.

В центре отрабатываются и анализируются все сообщения, которые публикуются в социальных сетях, подтверждается их достоверность или недостоверность, собирается официальная информация о распространении коронавируса в мире.

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