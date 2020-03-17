Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#ГЛОНАСС#Глонасс-М#Орбитальные группировки#Плесецк17.03.2020 02:00

Спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Стартовавшая 16 марта с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Он выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата «Глонасс-М» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» (производства НПО Лавочкина, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») прошли в штатном режиме. С космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

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