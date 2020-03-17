С. Белоусов: Аграрии Алтайского края ведут подготовку к посевной с учетом неблагоприятного паводкового сценария

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с министром сельского хозяйства региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках работы в регионе встретился с министром сельского хозяйства Александром Чеботаевым.

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Во время беседы обсуждались прогноз паводковой ситуации и готовность профильного министерства к работе в этих условиях.

Министр сообщил, что в крае уже разработаны программы проведения посевной кампании, в том числе, с учетом возможного неблагоприятного паводкового сценария. Он также рассказал о работе по минимизации потерь сельхозпроизводителей, связанных с увеличением расходов на комплектующие для сельхозтехники.

Коснувшись развития отрасли пчеловодства, Сергей Белоусов поинтересовался принимаемыми мерами по налаживанию коммуникации между агрохолдингами и пчеловодами в целях предотвращения ситуации с массовой гибелью пчел, которая отмечалась летом прошлого года.

Сенатор также сообщил, что на Всероссийском водном конгрессе, проведение которого запланировано 22–24 июня в Центре международной торговли в Москве, будут рассмотрены, в том числе, вопросы мелиорации. По словам парламентария, эта проблема крайне актуальна для Алтайского края. «Ее решение могло бы способствовать поиску новых способов сброса паводковых вод в наиболее неблагоприятных с точки зрения паводковой ситуации районах и в целом увеличению объемов производства продукции растениеводства», — сказал Сергей Белоусов.

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