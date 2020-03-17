Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.03.2020 17:54

Ушла из жизни Валентина Гагарина

Во вторник, 17 марта 2020 года, на 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.

Валентина Ивановна родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Свою трудовую деятельность начала медсестрой, а затем стала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке, в котором проработала более 30 лет. После трагической гибели мужа Валентина Гагарина способствовала созданию уникального музея имени первого космонавта.

Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Ивановны Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Ивановны!

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