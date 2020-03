Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Source: President of Poland in Polish

17 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 9.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi oświadczenie.

Sygnał telewizyjny będzie udostępniony przez TVP, poniżej przesyłamy parametry odbioru sygnału drogą satelitarną.

SPACE SEGMENTSatellite: ASTRA 3B at 23,50°ETranspondeur: 3.007Uplink: Vertical/ Dowlink: Horizontal

Name: DT.S.R (Msymb/s): 4,8Occ. Bw (MHz): 6Info BitRate (Mbit/s): 10,452F.E.C: 3/4Modulation: DVB-S2 8PSKRoll Off: 0,25Pilot Insertion: ONUplink Freq. Y (MHz): 14398Dowlink Freq. X (MHz): 11598Uplink Eirp in Poland (DBW): 59.0

MPEG: MPEG-4 (4.2.0)DVBS2Video standard: HD 1080i50 10 bitAudio 1: floorAudio 2: floorTCR TVP: +48 22 547 44 57

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP,Radosław Sosnowski, tel. 721 800 277.

MIL OSI