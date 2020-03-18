А. Майоров: Исполнение решений, принятых по итогам мероприятий Комитета СФ, находится на постоянном контроле

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам выездного совещания «О роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил, что исполнение решений, принятых по итогам мероприятий Комитета, находится на постоянном контроле.

Смотрите также

Он напомнил, что в сентябре 2019 года в г. Старая Русса Новгородской области состоялось выездное совещание Комитета на тему «О роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

По итогам обсуждения Комитет Совета Федерации принял решение, содержащее ряд рекомендаций Правительству РФ, федеральным органами исполнительной власти, в том числе Министерству природных ресурсов и экологии России, законодательным (представительным) и высшим исполнительным органам государственной власти. Реализация решения контролировалась законодателями.

Алексей Майоров отметил, что Минприроды России проинформировало о ходе выполнения решения в части введения мер экономического стимулирования деятельности по вовлечению отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Министерством природных ресурсов и экологии РФ разработан проект Концепции совершенствования системы «расширенной ответственности производителей». «Этот проект предполагает реализацию комплекса мер, призванных создать условия, необходимые для обеспечения деятельности по обработке и утилизации ТКО, извлечению из них вторичных ресурсов для вовлечения в хозяйственную деятельность, в том числе в целях создания условий для перехода к цикличной экономике», – подчеркнул сенатор.

MIL OSI