Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств, 19 марта будет рассмотрен Государственной Думой в третьем чтении, сообщила сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья. В ходе мероприятия обсуждалось внесение изменений в законодательство в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.

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Сенатор отметила, что соответствующий законопроект важен для жителей Российской Федерации. Он направлен на повышение доступности лекарств для населения, что наиболее актуально в ситуации, связанной с распространением коронавируса.

По словам Инны Святенко, проектом федерального закона предлагается разрешить дистанционную продажу лекарственных средств, за исключением рецептурных препаратов, наркотических, психотропных и спиртосодержащих препаратов (с содержанием спирта более 25 проц.).

«Нововведение позволит гражданам покупать лекарства, не требующие рецепта, без посещения аптеки. Следовательно, онлайн-доступ к их приобретению поможет минимизировать контакты людей друг с другом и усилить профилактические меры, вводимые на территории страны», — пояснила сенатор.

Нововведение позволит гражданам покупать лекарства, не требующие рецепта, без посещения аптеки

Инна Святенко подчеркнула, что законопроект направлен на законодательное обеспечение реализации Указа Президента РФ Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу безрецептурных лекарств, и будет рассмотрен на заседании Государственной Думы в третьем чтении 19 марта.

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