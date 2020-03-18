Source: Gazprom in Russian

18 марта 2020, 18:10

myvistory.ru

«Газпром» совместно с издательским домом «Комсомольская правда» открыли совместный проект «Вечный огонь — Вечная память», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мы чтим подвиг народа. Вот уже много лет на безвозмездной основе наша компания обеспечивает газом Вечные огни воинских мемориалов в городах-героях и городах воинской славы по всей России, проводит реконструкцию и техническую поддержку мемориальных комплексов, реставрирует памятники павшим воинам.

Приглашаем всех желающих наполнить карту Вечных огней живыми историями своих родных — тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу, участвовал в партизанском движении, чье детство и юность пришлись на военные годы.

Сохраним вместе народную память! Пусть миллионы соотечественников узнают о ваших близких. Расскажите о них, заполнив cпециальную форму на сайте.

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