В. Круглый ознакомился с ходом реализации национального проекта «Здравоохранение» в Покровском районе Орловской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Покровскую центральную районную больницу.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках рабочей поездки в регион посетил Покровскую центральную районную больницу.

Целью поездки стал анализ реализации национального проекта «Здравоохранение» на региональном уровне. В частности, особое внимание сенатор уделил вопросу исполнения федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Владимир Круглый ознакомился с ходом реализации национального проекта «Здравоохранение» в Покровском районе Орловской области

«Кадровый дефицит в российских поликлиниках должен быть преодолен. Для привлечения медиков к работе в сельской местности в стране с 2012 года действует программа «Земский доктор». При переезде в малые населенные пункты врачу выдают подъемные в размере один миллион рублей, а фельдшеру — 500 тысяч рублей», — отметил Владимир Круглый.

Для привлечения медиков к работе в сельской местности в стране с 2012 года действует программа «Земский доктор»

По словам парламентария, в структуру Покровской ЦРБ входят стационар и более 20 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебные амбулатории. Плановая мощность поликлиники — до 400 посещений в смену. За последние два года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в больницу трудоустроились 15 специалистов.

Владимир Круглый ознакомился с ходом реализации национального проекта «Здравоохранение» в Покровском районе Орловской области

«Приход в больницу новых молодых специалистов позволил значительно улучшить уровень и качество оказания медицинской помощи. В хирургическом отделении освоены малоинвазивные операции. Теперь для выполнения плановой лапароскопической холецистэктомии и других операций нет необходимости ехать в областной центр», — сказал Владимир Круглый.

Сенатор подчеркнул, что нацпроекты направлены на решение актуальных задач, связанных с качеством и продолжительностью жизни граждан. «Поэтому очень важно предоставлять специалистам комфортные условия работы, способствовать расширению штата, и соответственно улучшению качества медицинской помощи».

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