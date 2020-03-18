Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в совещании по подготовке региона к общероссийскому голосованию.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в совещании по подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, намеченному на 22 апреля. Совещание провел глава региона Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

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По мнению сенатора, прозвучавшие в ходе встречи выступления говорят о том, что в регионе уже началась серьезная подготовка. Избирательная комиссия Республики Алтай ведет усиленную работу. Определены участки для проведения голосования. В систему ГАС «Выборы» введена необходимая информация. Сформирован дополнительный кадровый резерв составов участковых комиссий. В соответствии с разработанным графиком будет проведено обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

Кроме того, было обращено внимание на вопросы соблюдения пожарной безопасности в помещениях участковых комиссий и помещениях для общероссийского голосования, а также на обеспечение необходимым транспортом представителей избирательных комиссий для проведения голосования вне помещения и досрочного голосования, в том числе в труднодоступных населенных пунктах, сказала Татьяна Гигель.

Татьяна Гигель в Республике Алтай

По ее словам, министерству регионального развития и главам муниципальных образований также было дано поручение по организации полноценной работы общественного транспорта.

Сенатор поддержала предложение председателя Общественной палаты региона Татьяны Кончевой о включении в число общественных наблюдателей на общероссийское голосование представителей НКО, политических партий и общественных организаций.

Сенатор выразила уверенность, что предпринятые меры по подготовке голосования будут способствовать проведению мероприятия государственной важности максимально открыто, прозрачно и без правонарушений.

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