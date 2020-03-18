Г. Карелова: Диспансеризация в психоневрологических интернатах пройдет во всех регионах

Source: Russia – Council of the Federation

В России около 600 интернатов, в которых живут больше 155 тысяч человек.

Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения России провести с апреля по сентябрь полную диспансеризацию пациентов психоневрологических интернатов, проинформировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Это своевременная мера, которую необходимо реализовать в каждом регионе. Эффективность проведения диспансеризации зависит от того, насколько профессионально будет выстроена работа субъектов Российской Федерации и информированы руководители учреждений», — прокомментировала вице-спикер РФ. При этом она напомнила, что всего в России около 600 интернатов, где живут больше 155 тысяч человек.

Министерству здравоохранения РФ и Министерству труда и социальной защиты РФ также поручено пересмотреть перечень необходимого оборудования для психоневрологических интернатов. «В учреждениях важно создать комфортные условия для жизни людей с инвалидностью. Оборудование должно соответствовать современным стандартам, учитывать особенности и индивидуальные потребности каждого человека», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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