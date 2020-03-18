Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орленок18.03.2020 11:59

Космическая траектория на смене в «Орлёнке»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в рамках третьей смены «Профильные техноотряды» на базе Дома авиации и космонавтики участники профильной смены принимают участие в просветительской программе «Космические друзья «Орлёнка». Воспитанники познакомились с детским научно-техническим центром, который был открыт в апреле 1969 года советским космонавтом Алексеем Леоновым, а инициатором его создания выступил Юрий Гагарин.

Дом авиации и космонавтики стал не только экскурсионной площадкой, но и местом проведения общеразвивающих программ, направленных на популяризацию аэрокосмического образования для детей, а также местом получения практических навыков и знаний. В проектных командах ребята с использованием современных технологий создают тематический дизайн-проект и оформляют стены Дома авиации и космонавтики, а также при поддержке опытных наставников и специалистов-практиков получают навыки программирования и моделирования.

Тематическая смена «Профильные техноотряды: проектирование будущего» завершится 23 марта 2020 года. По итогам представленных работ участники программы получат памятные подарки от Госкорпорации «Роскосмос».

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