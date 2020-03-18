Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан посетила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Сенатор провела встречу с ректором вуза Анатолием Александровым, ознакомилась с деятельностью научно-образовательных центров университета, его достижениями и состоянием современного инженерного образования.

Смотрите также

Лилия Гумерова отметила, что внедрение новых прорывных технологий возможно только при наличии профессиональных кадров. «Сегодня наше общество, экономика и сама жизнь, стремительно развиваясь, требуют разработки и применения сложных научно-технологических подходов. Невозможно решить поставленные Президентом России задачи по прорывному развитию страны без высококвалифицированных инженерных кадров», — подчеркнула она.

«Особенностью деятельности Бауманки всегда было тесное сотрудничество с промышленностью, многогранные связи с учреждениями науки и образования. И сегодня университет проводит важнейшие исследования по приоритетным и самым передовым направлениям науки, техники и технологий», — отметила сенатор.

Сегодня наше общество, экономика и сама жизнь, стремительно развиваясь, требуют разработки и применения сложных научно-технологических подходов

«Как нам рассказали в Бауманке, его уникальная отечественная методика обучения широко известна в мире как «русский метод». И принцип его можно кратко определить так: сам изобрети, воплоти и испытай. Такое сочетание фундаментальной университетской подготовки и базового практически-прикладного обучения позволяет использовать самые современные технологии и воплощать смелые инженерные решения», — пояснила Лилия Гумерова.

Вот почему выпускники вуза так востребованы в авиастроении, космической, оборонной, промышленности, машиностроении, в области квантовых вычислений, добавила законодатель.

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

1 из 6

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

2 из 6

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

3 из 6

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

4 из 6

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

5 из 6

Л. Гумерова в МГТУ им. Баумана

6 из 6

Анатолий Александров подчеркнул, что стратегия университета направлена на подготовку кадров для самых передовых и высокотехнологичных отраслей науки и техники России, приоритетных направлений развития экономики страны. В рейтингах российских вузов технического профиля МГТУ им. Н.Э. Баумана неизменно занимает первое место.

Ректор также рассказал о разработанной в вузе уникальной методике по обучению глухих и слабослышащих студентов, обратил внимание, что во всем мире на таком уровне с данной категорией студентов работают только в России, США и Японии.

Лилия Гумерова отметила, что это подразделение вуза и результаты его работы хорошо ей известны по совместным проектам МГТУ им. Н.Э. Баумана и Совета Федерации, и поблагодарила за флагманскую работу в данном направлении. «Эта работа является очень нужной, и затраты для организации обучения в части материально-технического оснащения, разработки методик преподавания, необходимо воспринимать как вложение в будущее наших граждан», — сказала парламентарий.

С деятельностью научно-образовательного центра «Композиты России» сенатора ознакомил его директор Владимир Нелюб. В 2017 г. центр получил награду Международной научно-практической конференции «XXI век: молодость интеллекта», которую Совет Федерации провел в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, за проект «Экстракорпоральные технологии лечения социально значимых заболеваний».

Лилия Гумерова также посетила Центр предпринимательства и защиты интеллектуальной собственности, Дом Физики, кафедру теории механизмов и механики машин, научно-образовательный центр «Фотоника».

MIL OSI