Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал инициативу о запрете курения кальянов в связи с коронавирусом.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики назвал важной мерой оперативный запрет курения кальянов в общественных местах, а также закрытия самих кальянных в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

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По словам сенатора, в Чеченской Республике еще 8 лет назад глава региона Рамзан Кадыров выступил за запрет курения кальянов в общественных местах. Были проведены рейды с привлечением представителей соответствующих служб и религиозных деятелей для проведения разъяснительной работы с владельцами заведений.

«Чеченская Республика не раз выступала инициатором принятия законодательных актов, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ. С этим необходимо бороться», — считает Мохмад Ахмадов.

Чеченская Республика не раз выступала инициатором принятия законодательных актов, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ

Законодатель также напомнил, что сейчас на рассмотрении депутатов Государственной Думы находится законопроект, приравнивающий к сигаретам в плане ограничений на потребление и продажу кальяны, вейпы и электронные сигареты.

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