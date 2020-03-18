М. Козлов: Уголовная ответственность за разрушение воинских памятников и захоронений будет закреплена на законодательном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал рассмотренный Государственной Думой в первом чтении законопроект.

Введение уголовной ответственности за разрушение воинских памятников и захоронений — необходимая законодательная мера, убежден заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов. КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области

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Сенатор прокомментировал рассмотренный Государственной Думой в первом чтении проект закона о введении уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

«Законопроект, внесенный в Государственную Думу Президентом Российской Федерации, считаю важным и необходимым. Эта законодательная инициатива – логическое продолжение проводимой в нашей стране работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества», — сказал Михаил Козлов.

По словам парламентария, российским законодательством в основном уже сформирована система мер, касающаяся сохранности и содержания воинских захоронений. Вместе с тем, отметил он, важно еще эффективнее пресекать случаи вандализма. «Однозначно, такой закон нужен, он должен работать».

Михаил Козлов напомнил, что в начале декабря прошлого года на заседании Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при СФ в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов обсуждалась реализация Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Сенатор подчеркнул, что работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества будет продолжена не только в 2020 году, объявленном Президентом РФ Годом памяти и славы. Он напомнил, что в России утверждена соответствующая федеральная целевая программа до 2024 года.

«К сожалению, не все памятники сделаны из долговечных материалов, кое‑какие сооружения приходят в ненадлежащее состояние. Для того чтобы приводить их в порядок, деньги выделяются из федерального бюджета. На настоящее время все регионы сформировали свои заявки», — заключил законодатель.

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