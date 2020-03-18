Н. Федоров: Важно развивать и укреплять межпарламентские связи России и Венгрии

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя Совета Федерации провел встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочую встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Первый вице-спикер СФ вручил главе МИД памятную медаль «Совет Федерации. 25 лет».

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«Мы с Вами участвуем в построении эффективных и взаимовыгодных российско-венгерских отношений уже семь лет», — обратился сенатор к главе внешнеполитического ведомства Венгрии, поблагодарив Петера Сийярто за теплый прием во время визита делегации Совета Федерации в Будапешт в сентябре 2019 года. «Рад тому, что у нас с Вами есть возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия наших стран в различных сферах», — добавил первый вице-спикер СФ.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития и укрепления межпарламентских связей. Глава МИД Венгрии выразил интерес к деятельности ЕАЭС, а также обсудил с Николаем Федоровым перспективы реализации совместных российско-венгерских проектов в области АПК, атомной энергетики и космонавтики. Петер Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении объемов поставок природного газа из России.

В ходе беседы представители России и Венгрии затронули тему сохранения памяти о событиях Второй мировой войны.

Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Николай Федоров

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Николай Федоров и Татьяна Кусайко

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Встреча Николая Федорова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

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Во встрече также принимали участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии – первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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