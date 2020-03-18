Олег Матыцин обсудил с руководством Паралимпийского комитета России подготовку к Паралимпийским летним играм 2020 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным и председателем Исполкома, первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым.Основной темой встречи стала подготовка российских спортсменов к участию в XVI Паралимпийских летних играх, которые пройдут в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября 2020 года. На Играх будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 160 стран. На сегодняшний день 170 российских спортсменов завоевали 133 квоты в 13 видах спорта на Игры-2020.Сложившаяся в мире ситуация с коронавирусом осложняет подготовку российских атлетов к Паралимпиаде-2020. Отменены более 40 международных стартов, на которых идёт набор рейтинговых очков для завоевания права участвовать в Играх-2020. ПКР оперативно информирует сборные команды России об отмене соревнований. Несмотря на это, плановая подготовка к Играм продолжается. За здоровьем спортсменов и членов команд следят квалифицированные специалисты, большое внимание уделяется профилактическим мерам.«Подготовка к Паралимпийским играм 2020 года идёт нормально. Конечно, есть вопросы, связанные с международными аспектами (антидопинговыми, судебными делами), но для нас в первую очередь важно хорошо подготовить команду. Мы договорились, что в случае возникновения проблем, будем обращаться в Минспорт и решать вопросы вместе», – подчеркнул Владимир Лукин по итогам встречи.Стороны также обсудили подготовку к проведению Всемирных игр колясочников и ампутантов IWAS и Чемпионата мира по фехтованию на колясках, которые пройдут с 26 сентября по 5 октября 2021 года в Сочи (Краснодарский край).

Всемирные игры IWAS – это крупнейшие международные соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В программу Игр IWAS – 2021 планируется включить соревнования по лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, настольному теннису, бадминтону и волейболу сидя. В соревнованиях ожидается участие более 700 спортсменов из 40 стран.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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