О временном прекращении личного приема граждан

Source: Russia Ministry of Energy

В соответствии с «Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства», разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Указом мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», а также в целях недопущения распространения в городе Москве коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

с 19 марта 2020 года временно прекращаетсяличный прием граждан в Минэнерго Россиипо адресу:г. Москва, ул. Щепкина, д.42.

Все обращения граждан и юридических лиц в адрес Минэнерго России рекомендуется направлять через Общественную приемную на сайте https://minenergo.gov.ru/contacts/reception/order/feedback

MIL OSI