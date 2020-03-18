О среднем классе и доходах населения (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины.

В.Путин: Послушайте, Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности.

Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких – минимальный размер оплаты труда 11 280, по‑моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше – у нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 процентов.

А.Ванденко: Ну тогда не средний, а посредственный класс.

В.Путин: Ну Вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий.

А.Ванденко: По средствам.

В.Путин: Не по средствам, а по методике Мирового банка. По средствам – непонятно, что это такое. А вот по методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс. Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс.

А.Ванденко: Ну всё‑таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии…

В.Путин: И наращивать доходы…

А.Ванденко: Владимир Владимирович…

В.Путин: Не хотелось бы как во Франции.

А.Ванденко: Не хотелось бы?

В.Путин: Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего‑то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями – чего ж хорошего‑то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет.

А.Ванденко: Ну вот во Франции народ вышел.

В.Путин: Да.

А.Ванденко: И Макрон сказал… ход взял, ход забрал, отыграл назад.

В.Путин: Ну так разве это хорошо?

А.Ванденко: Я не знаю, для французского народа, думаю, да, которым…

В.Путин: Не думаю. Во‑первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, – это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически «под одну гребёнку».

С точки зрения экономики это обоснованно на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство.

А.Ванденко: Для военных остался, для силовых структур остался.

В.Путин: Где?

А.Ванденко: У нас.

В.Путин: Да не только. Для шахтёров остался, например, для других категорий, для педагогов остался – у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию.

Нам нужно решать всё‑таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы – а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил семь процентов ВВП: семь и три десятых…

Летом следующего года, в июле, по‑моему, придёт зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает семь процентов, то мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается.

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