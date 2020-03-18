При содействии наставников ООО «Газпром недра» школьники защитили проекты строительства скважин

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 марта 2020, 21:00

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17 марта в Сочи, на базе образовательного центра «Сириус» состоялось закрытие научно-образовательной профориентационной программы «Будущее за тобой», в работе которой принимали участие сотрудники ООО «Газпром недра».

В ходе торжественной части были подведены итоги работы над кейсами участниками программы. Ими стали талантливые учащиеся «Газпром классов» и победители олимпиады ПАО «Газпром» из 18 регионов России. Всего более 50 старшеклассников в течение недели проводили научно-исследовательские и лабораторные работы на современном оборудовании в лабораториях «Сириуса». Эксперты ООО «Газпром недра» подготовили для школьников кейсы, связанные с проведением геологоразведочных работ в Арктике, и курировали занятия команд.

В частности, старшеклассники самостоятельно разработали и защитили проекты бурения морских скважин, предложили мероприятия по сохранению биоразнобразия в Арктике, а также погрузились в такие темы, как оптимизация процессов строительства скважин на шельфе и использование комплекса методов разведочной геофизики для поиска залежей углеводородов на морских участках. Кроме того, ребята узнали о способах обработки многомерных данных анализа кернового материала на газоконденсатных шельфовых месторождениях.

От лица ООО «Газпром недра» участников программы поприветствовала заместитель начальника управления по работе с персоналом — начальник отдела развития персонала Надежда Кондрашова. «Уверена, что вы научились очень многому благодаря проекту, а кейсы, подготовленные экспертами, расширили ваше понимание о работе компании по всем направлениям — производственному, экологическому, научному и даже финансовому. Такая практика обязательно пригодится вам в будущем», — сказала Надежда Кондрашова.

За лучшее решение кейса была награждена сборная команда «Нефтекачалочка». Остальные пять команд также отмечены в различных номинациях — за лучший эксперимент, за лучшее практическое применение, за лучшее техническое решение кейса и т. д.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BSOHSAS18001: 2007.

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