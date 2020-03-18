Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур18.03.2020 08:30

Ракета со спутниками OneWeb вывезена на старт

Сегодня утром, 18 марта 2020 года, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией спутников связи OneWeb вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.

После проведения работ по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации к ней были сведены мачты обслуживания. Затем совместные расчеты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к выполнению операций по графику первого стартового дня: проводятся автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса.

Запуск запланирован на 21 марта 2020 года. Отделение разгонного блока от третьей ступени состоится через 562,8 секунды после старта. В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут поочередно отделяться от разгонного блока «Фрегат».

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году.

Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены с Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» 28 февраля 2019 года. Вторая партия из 34 спутников была запущена 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур.

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