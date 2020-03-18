Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История18.03.2020 10:30

Рассекреченные материалы: первый выход в космос

55 лет назад, 18 марта 1965 года, свершилось событие, имеющее важное общецивилизационное значение: впервые в мире человек покинул пределы кабины космического аппарата и вышел в открытое космическое пространство. Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос, находился в свободном плавании, удалился от корабля на расстояние до 5 метров, провел комплекс исследований и наблюдений и благополучно возвратился назад.

В связи с этим Госкорпорация «Роскосмос» продолжает работу по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию комплект рассекреченных документов, рассказывающих о реализации программы первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство.

Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники: подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Сергея Павловича Королёва, председателя Государственной комиссии (а в прошлом — директора НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)) Георгия Александровича Тюлина, представителей руководства страны и других выдающихся деятелей советской науки и промышленности.

Госкорпорация «Роскосмос» выражает признательность и благодарность Архиву Президента Российской Федерации, коллективу Российского государственного архива научно-технической документации и лично советнику Селюкиной Наталии Владимировне, архиву РКК «Энергия» имени С.П. Королёва и руководству ЦНИИмаш за предоставленные материалы и помощь в подготовке публикации.

MIL OSI