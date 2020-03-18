Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил на расширенном заседании Коллегии Федерального казначейства.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на расширенном заседании Коллегии Федерального казначейства.

«Прошедший год был для Федерального казначейства и сложным, и продуктивным. В вашей работе произошли значительные изменения. Это был первый полноценный год работы над национальными проектами. И, естественно, в работе Казначейства, как и всех органов власти, появились новые задачи и вызовы. И вы в целом успешно с ними справились», — сказал он.

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Николай Журавлев предложил публиковать в общедоступном режиме, информацию о ходе исполнения расходов на национальные, федеральные и региональные проекты в разрезе субъектов Федерации. «Это повысит открытость процесса реализации национальных проектов. Позволит гражданам, экспертному сообществу принимать реальное участие в обсуждении проблем, возникающих при достижении национальных целей на уровне того или иного региона».

Николай Журавлев напомнил, что в прошлом году были внесены существенные изменения в функционирование федеральной контрактной системы. В частности, все конкурентные закупки стали проводиться в электронной форме с использованием Единой информационной системы. Это значительно повысило роль и ответственность Казначейства, как оператора данной системы.

«Цифровизация системы государственных закупок создает предпосылки для повышения эффективности функционирования всех уровней власти. И поэтому особенно важно обеспечить устойчивую работу используемых в этой сфере инструментов», — указал законодатель.

Цифровизация системы государственных закупок создает предпосылки для повышения эффективности функционирования всех уровней власти

По словам Николай Журавлева, к сожалению, пока существуют определенные проблемы с функционированием Единой информационной системы. Необходимо существенно повысить надежность системы, обеспечить достоверность информации.

Николай Журавлев подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов считает одной из важнейших задачу обеспечения стабильности региональных и муниципальных финансов. За прошедший год объем долга субъектов Федерации и муниципалитетов сократился. Но, тем не менее, многие регионы и муниципалитеты по‑прежнему сильно закредитованы. На уплату процентов региональные бюджеты тратят порядка 100 миллиардов рублей в год.

Сенатор отметил, что один из способов решения такой проблемы — замещение дорогих коммерческих кредитов на бюджетные. В том числе на кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счетах региональных и местных бюджетов. «Данный инструмент позволяет снять остроту целого ряда проблем. Он является востребованным».

По словам сенатора, хотя в прошлом году произошло существенное, в полтора раза, снижение объема средств, направленных на предоставление таких кредитов, с учетом макроэкономической неопределённости в этом году, ситуация может существенно измениться. Мы уже видим, что на 1 марта текущего года предоставлено территориальными органами Казначейства таких кредитов на 23 процента больше, чем на 1 марта прошлого года. Полагаю, что нам надо вместе держать «руку на пульсе» и оперативно принимать решения, чтобы данным инструментом поддержки могли воспользоваться все регионы и муниципалитеты, которым будет необходима ликвидность».

Николай Журавлев отметил, что закон о казначейском обслуживании и системе казначейских платежей, которые очертил контуры новой казначейской системы, был принят в конце прошлого года. Он создает базу для решения целого ряда задач. Это и кардинальное сокращение сроков перечисления средств в бюджеты и бюджетополучателям, возможность в режиме онлайн отслеживать все транзакции, в том числе в интересах контрольных органов и, самое главное, возможность более эффективно управлять ликвидностью.

Закон вступает в силу с 1 января следующего года. И за этот год необходимо разработать и принять все нормативные акты, обеспечивающие реализацию закона, указал парламентарий.

«В результате реализации закона на едином казначейском счете будут сконцентрированы средства не только федерального бюджета, но и всех региональных и местных бюджетов. Соответственно значительно повысится ответственность Федерального казначейства в части управления этими средствами. Формируемая сейчас нормативная база должна обеспечить в полной мере учет интересов регионов. В том числе, при управлении временно свободными бюджетными ресурсами», — подчеркнул Николай Журавлев.

По его словам, одним из достижений Федерального казначейства является эффективное управление временно свободными средствами федерального бюджета. За счет этого в прошлом году бюджет получил более 180 миллиардов рублей. «Свой вклад внесла в том числе и наша работа по внедрению рейтингов в качестве основного критерия для отбора кредитных организаций, допущенных к размещению средств. Привлечение большего числа надежных банков положительно сказывается на конкуренции и условиях размещения. Можно рассчитывать, что также эффективно будет решаться данная задача и в будущем. Соответственно, уже в следующем году региональные и местные бюджеты смогут получить дополнительные доходы».

При этом, отметил он, важно при разработке нормативной базы четко и однозначно определить, как будет рассчитываться объем средств, перечисляемый в бюджеты субъектов Федерации. «Возможно, полезно согласовать эти положения с регионами».

«В условиях, когда Правительство и Центробанк вводят пакетные меры поддержки для минимизации последствий влияния коронавирусной инфекции на российскую экономику и волатильность на финансовых рынках, усиливается роль казначейства и возникает дополнительная ответственность в осуществлении функций по предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами бюджетной системы», — сказал Николай Журавлев.

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