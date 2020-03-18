Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История18.03.2020 08:00

55 лет первому шагу человека во Вселенную

«ВНИМАНИЕ! ЧЕЛОВЕК ВЫШЕЛ В КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Именно эти слова вошли в мировую историю, как извещение о первом выходе человека в открытый космос, а первым, кто передал это сообщение, был командир корабля «Восход-2» Павел Беляев. Ровно 55 лет назад, 18 марта 1965 года, советский космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос. Это эпохальное событие ознаменовало очередной шаг человечества навстречу Вселенной. Героизм, самоотверженность и профессионализм Алексея Архиповича навечно вписали его имя в историю космонавтики.

Ракета-носитель «Восход» с экипажем корабля «Восход-2» стартовала 18 марта 1965 года в 10:00 с космодрома Байконур. Алексей Леонов покинул космический корабль через 1 час 35 минут после старта (в начале 2-го витка). Он находился в условиях космического пространства 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза в открытом космосе — 12 минут и 9 секунд. Во время возвращения в корабль Алексей Леонов испытал трудности, поскольку раздувшийся скафандр не проходил через воздушный шлюз «Восхода». Только стравливание давления кислорода в скафандре и героические усилия Алексея Архиповича позволили тогда благополучно завершить полёт.

Для выхода в космическое пространство был разработан скафандр «Беркут» с многослойной герметичной оболочкой, с помощью которой внутри поддерживалось избыточное давление, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность космонавта. Снаружи скафандр имел специальное покрытие белого цвета для предохранения от теплового воздействия солнечных лучей и от возможных механических повреждений герметичной части скафандра. Скафандрами были снабжены оба члена экипажа, чтобы командир корабля мог при необходимости оказать помощь космонавту, вышедшему в космос.

Первый выход в открытый космос, совершенный Алексеем Архиповичем Леоновым, стал очередной точкой отсчета для мировой космонавтики. Во многом благодаря опыту, полученному в этом полёте, сегодня выход в открытый космос является уже стандартной частью длительных экспедиций на Международную космическую станцию. В наши дни во время выходов в космос проводятся научные исследования, ремонтные работы, установка нового оборудования на внешнюю поверхность станции, запуск малых спутников и целый ряд других операций.

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Документальный проект РКК «Энергия» — «12 минут Леонова», основанный на воспоминаниях Алексея Леонова

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