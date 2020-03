Source: President of Poland in Polish

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Konferencja prasowa Prezydenta RP i Premiera

Środa, 18 marca 2020

Konferencja prasowa Prezydenta RP i Premiera

18 marca 2020 roku (środa) po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej odbędzie się konferencja prasowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

(zakończenie Rady Gabinetowej planowane jest w godzinach 11.00–12.00)

Sygnał telewizyjny będzie udostępniony przez TVP, poniżej przesyłamy parametry odbioru sygnału drogą satelitarną.

SPACE SEGMENT

Satellite: ASTRA 3B at 23,50°E

Transpondeur: 3.007

Uplink: Vertical/ Dowlink: Horizontal

Name: D

T.S.R (Msymb/s): 4,8

Occ. Bw (MHz): 6

Info BitRate (Mbit/s): 10,452

F.E.C: 3/4

Modulation: DVB-S2 8PSK

Roll Off: 0,25

Pilot Insertion: ON

Uplink Freq. Y (MHz): 14398

Dowlink Freq. X (MHz): 11598

Uplink Eirp in Poland (DBW): 59.0

MPEG: MPEG-4 (4.2.0)

DVBS2

Video standard: HD 1080i50 10 bit

Audio 1: floor

Audio 2: floor

TCR TVP: +48 22 547 44 57

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP,Radosław Sosnowski, tel. 721 800 277.

Poleć znajomemu

Logowanie dla dziennikarzy

Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.Zapraszamy ponownie.

MIL OSI