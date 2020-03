Valsts prezidents: ar Polijas prezidentu runāju par preču kustības mobilitāti caur Poliju uz Latviju

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, galvenokārt pievēršoties jautājumam par Latvijas repatriantu atgriešanos dzimtenē no citām valstīm saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību. Valsts prezidents pēc sarunas norādīja, ka šī ir “lielākā repatriācijas akcija Latvijas vēsturē”, un tika spriests arī par kopējo Eiropas Savienības nostāju šajos jautājumos. E. Levits informēja, ka viņam šodien ir notikusi saruna ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu (Andrzej Duda) par Polijas robežu jautājumu preču kustības nodrošināšanai, un Polijas prezidents ir informējis, ka drīzumā tiks atvērtas divas jaunas robežpārejas uz Vācijas–Polijas robežas, lai samazinātu rindas uz robežas. Ārlietu ministrs pēc sarunas atzīmēja, ka “mēs šobrīd esam faktiski, manuprāt, diezgan veiksmīgi jau atrisinājuši jautājumu, kas skar Polijas–Vācijas robežu, tieši vieglo autotransportu, bet mums rada zināmas bažas situācija ar kravām, turklāt kravām, kas ir kritiski svarīgas, tostarp arī medicīnas aprīkojums, medicīnas kravas. Valsts prezidents arī runāja ar Polijas prezidentu par to, kādā veidā šos jautājumus varētu vairāk un ātrāk risināt. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai organizētu vairākus lidojumus”. Pēc E. Rinkēviča sacītā, ir apzināts repatriantu loks, kas ir pietiekams, lai šie lidojumi notiktu, un ar Satiksmes ministriju šobrīd notiek darbs pie konkrētiem datumiem, lai atvērtu šos lidojumus reģistrācijai. Par katru lidojumu tiks izsūtīta informācija. “Protams, ka tas, ko es gribētu teikt, ir jārēķinās, ka šāda veida repatriācijas operācija nebūs beztermiņa. Nevar būt tāda situācija, ka es tagad domāju braukt vai nebraukt, vēl padomāšu. Šī ir ārkārtas situācija, ārkārtas operācija, kā jau es teicu – desmit dienas, divas nedēļas, skaitot no svētdienas, būtu tas maksimālais termiņš. Vispirms mēs izdarīsim visu, lai cilvēki, kuri reģistrējušies, tiktu mājās,” sacīja ministrs.

Source: President of Latvia in Latvian